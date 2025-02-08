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Şebnem Dönmez 10 yıllık aşk orucunu bozdu: Psikolog sevgilisiyle galada boy gösterdi

Şebnem Dönmez 10 yıllık aşk orucunu bozdu: Psikolog sevgilisiyle galada boy gösterdi
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Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Şebnem Dönmez, 10 yıllık aşk orucunu bozduğu yeni sevgilisiyle galaya katıldı. Ünlü çifte sosyal medyada yorum yağdı.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Şebnem Dönmez, 10 yıllık aşk orucunu bozan ünlü isim yeni sevgilisiyle galaya katıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Heves karakterine hayat veren ancak birkaç hafta önce kadrodan ayrılan 50 yaşındaki başarılı oyuncu Şebnem Dönmez, 10 yıldır süren bekarlığa veda ettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, yeni yılın ilk pozunu da "İyi seneler" notuyla sevgilisiyle paylaşmıştı.

Şebnem Dönmez 10 yıllık aşk orucunu bozdu

Şebnem Dönmez'in sevgilisi Mehmet Yaygın'ın psikolog olduğu öğrenildi. İkili, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin galasına el ele katıldı.

Şebnem Dönmez 10 yıllık aşk orucunu bozduFotoğraf: 2. Sayfa

"10 YILDIR BEKARIM"

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada 10 yıldır bekar olduğunu söyleyen Şebnem Dönmez, "Eskiden ben gölge taraflarım ortaya çıktığı zaman karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı" demişti.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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