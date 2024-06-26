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Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, Password Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek

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23 yıldır arkadaş olan ve Balina oyununda birlikte rol alan Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan, Password Türkiye adlı yarışmanın sunucuları oldu. İkili, yarışmada birbirinden ünlü konukları ağırlayacak.

Balina oyununda birlikte rol alan Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan, Shine Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Password Türkiye yarışmasıyla Kanal D ekranında yer alacak.

İKİ TAKIM MÜCADELE EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle el sıkışan Şebnem Bozoklu ile birçok projede yer alan meslektaşı Enis Arıkan, yaz döneminde ünlü isimlerin yer alacağı yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek. İki takımın karşılıklı yarışacağı program kelimelerin savaşına sahne olacak.

YARIŞMANIN TARİHİ 1961 YILINA DAYANIYOR

1961 yılından beri yapılan ve dünyanın en köklü yarışmalarından biri olan "Password Türkiye" yarışmasında şifre her takımdan bir kişiye gösterilecek, oyuncular sırayla takım arkadaşlarına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi söyletmeye çalışacak. Şayet takım arkadaşı şifreyi bulursa takım puan kazanacak, takım arkadaşı şifreyi bulamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan turu geçecek.

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, Password Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, Password Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Şebnem Bozoklu Enis Arıkan Türkiye Televizyon Magazin Haberler

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