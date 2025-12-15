Şebnem Bozoklu'dan bomba itiraf! O küfrü beğenince diziye katılmış

"Kızılcık Şerbeti" dizisinden ayrıldıktan sonra "Rüya Gibi"nin kadrosuna katılan Şebnem Bozoklu, projeyi kabul etme sürecine dair dikkat çeken bir detayı ilk kez anlattı.

O KÜFRÜ BEĞENİNCE DİZİYE KATILMIŞ

Ünlü oyuncu, konuk olduğu YouTube programında dizinin kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlattı.Bozoklu, senaryoyu okurken özellikle ilk bölümlerde yer alan bir repliğin kendisini derinden etkilediğini söyledi. 46 yaşındaki Bozoklu, Ahsen Eroğlu'nun hayat verdiği "Çiğdem" karakterinin bir sahnede kurduğu, "Seni müjdeleyen leyleklerin yol haritasını s***yim" ifadeli repliğin ardından projeye bakışının tamamen değiştiğini dile getirdi.

"BUNU YAZAN KİŞİ İŞİNİ BİLİYOR"

Bu sözleri duyduğu anda senaryonun tonunu ve zekâsını fark ettiğini belirten Bozoklu, "O cümleyi duyduğumda durdum. 'Bunu yazan kişi gerçekten işini çok iyi biliyor' dedim ve projeye dahil olmak istedim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şebnem Bozoklu'nun bu itirafı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, oyuncunun samimi açıklamalarını ve senaryo tercihindeki cesur yaklaşımını destekleyen yorumlar yaptı.