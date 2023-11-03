Scarlett Johansson, yapay zeka uygulamasına dava açtı

Dünyaca ünlü ABD'li aktris Scarlett Johansson, sahte bir görüntüsü ve sesinin kullanılması sebebiyle Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı yapay zeka uygulamasına dava açtı. Oyuncunun temsilcileri konuyu ciddiye aldıklarını ve tüm yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Dünyaca ünlü ABD'li aktris Scarlett Johansson, X'de yayınlanan 22 saniyelik reklamda, sahte bir görüntüsü ve sesinin kullanılması sebebiyle Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı yapay zeka uygulamasına dava açtı.

"HAFİFE ALMIYORUZ"

38 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, videonun 28 Ekim'de fark edildiğini belirterek, "Bu olayları hafife almıyoruz. Sahip olduğumuz haklar doğrultusunda tüm yasal yollara başvurarak konuyu ele alacağız" açıklamasını yaptı.

"BENİMLE GELMENİ İSTİYORUM"

Söz konusu reklamda; Marvel Sinematik Evreni'nin 'Black Widow' karakteri, "Naber millet? Ben Scarlett ve benimle gelmeni istiyorum" diyor. Oyuncuyu taklit eden ses, daha sonra uygulamayı tanıtmaya başlıyor.