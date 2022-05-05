Sayım'ın şarkısı sosyal medya hesaplarında 200 bin kişi tarafından tıklandı

Ünlülerin sır küpü olarak medya sektöründe adından sıkça bahsettiren Yaşar Aslan Sayım başarısını şarkıcılık kariyerinde de gösterdi.

Ünlüler ile yaptığı röportajlarla adından bahsettiren Yaşar Aslan Sayım'ın müzikle ilgisi radyoculuk kariyerinden geliyor. Yaşar Aslan Sayım yeni şarkısı 'Entarisi Ala Benziyor' ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaşar Aslan Sayım'ın şarkısı kısa sürede 200 bin kişi tarafından dinlenildi. Youtube Net D kanalında yayınlanan şarkısına gelen tepkilerden çok memnun olan Yaşar Aslan Sayım yeni şarkı arayışı içinde olduğunu, müzik yolculuğunun hız kesmeden devam edeceğini sevenleriyle paylaştı. Yaşar Aslan Sayım'a Banu Alkan'dan da destek geldi. Banu Alkan, Yaşar Aslan Sayım'ın şarkısını sayfasında paylaştı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin