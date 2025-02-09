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Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

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Cinsel içerikli sözler içeren şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli getirilen Turabi yeni bir şarkı çıkardı. Bakanlığın hamlesine bir yanıt olarak yorumlanan "Dur Abi, Sus Abi" şarkısında dikkat çeken ifadeler yer alıyor.

Yakın zamanda çıkardığı cinsel içerikli sözlerin bulunduğu şarkı ile tepkilerin odağına yerleşen Turbo Turabi, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın hamlesiyle köşeye sıkışmıştı.

YENİ ŞARKI HAYLİ MANİDAR

4 günde 2 milyondan fazla izlenme alan skandal şarkısı popüler video izleme sitelerinden tek tek silinen Turabi, bakanlığın bu hamlesine yanıt niteliğinde yeni bir şarkı çıkardı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Turabi'nin çıkardığı "Dur Abi, Sus Abi" isimli yeni şarkının sözleri ise şu şekilde;

"Ulan abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git abi

Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git hadi

Bir ağzını diktir git hadi

Hay ben senin abi, lütfen burdan

Bir kalk git abi, git hadi."

Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin
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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Ne kadar kişiliksiz varsa hepsi fenomen oldu.!

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Haber YorumlarıBükücü:

Şarkı sözlerini yorumlardan çalmış :))

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

kafa paket olmuş

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Haber YorumlarıFatih:

dur dur dur abi sen birdaha şarkı yapma Turabi söz müzik budur abi kendimden geçtim be abi Turabi Turabi

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Türk halkı bir tarafını kaldırdı bu şarlatanın. Şükürler olsun ben bir kere bile izlemedim. Ah Acun ah... Para uğruna reyting uğruna adamı ülkenin başına bela ettin.

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Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Sesine yüreğine sağlık Turabi ??????????

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