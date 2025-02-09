Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Cinsel içerikli sözler içeren şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli getirilen Turabi yeni bir şarkı çıkardı. Bakanlığın hamlesine bir yanıt olarak yorumlanan "Dur Abi, Sus Abi" şarkısında dikkat çeken ifadeler yer alıyor.
Yakın zamanda çıkardığı cinsel içerikli sözlerin bulunduğu şarkı ile tepkilerin odağına yerleşen Turbo Turabi, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın hamlesiyle köşeye sıkışmıştı.
YENİ ŞARKI HAYLİ MANİDAR
4 günde 2 milyondan fazla izlenme alan skandal şarkısı popüler video izleme sitelerinden tek tek silinen Turabi, bakanlığın bu hamlesine yanıt niteliğinde yeni bir şarkı çıkardı.
DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Turabi'nin çıkardığı "Dur Abi, Sus Abi" isimli yeni şarkının sözleri ise şu şekilde;
"Ulan abi
Bundan sonra dur abi, sus abi
Bir ağzını diktir git abi
Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi
Bundan sonra dur abi, sus abi
Bir ağzını diktir git hadi
Bir ağzını diktir git hadi
Hay ben senin abi, lütfen burdan
Bir kalk git abi, git hadi."