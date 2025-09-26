Haberler

Şarkıcının Ölmeden Önce Yaptırdığı Akıllı Kilit Dikkat Çekti
Yalova'da yaşamını yitiren şarkıcının, iki gün önce evine yaptırdığı akıllı kilit ile ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıcı, güvenlik önlemleri hakkında konuşmuştu.

ÖLMEDEN 2 GÜN ÖNCE EVİNE AKILLI KİLİT SİSTEMİ YAPTIRMIŞ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren Güllü'nün, iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı öğrenildi. O anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüde şarkıcı, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi.

Öte yandan, şarkıcının vefat etmeden önce kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş anlarının güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
