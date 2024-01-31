Üye Girişi
Haberler

Şarkıcı Zara, gönlünü meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren başarılı sanatçı Zara, gönlünü meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdı. Zara, konserinde Görgülü ile el ele sahneye çıkarak ilişkisini ilan etti.

Uzun yıllardır şarkıları ve tarzıyla gündemden düşmeyen sanatçı Zara, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı meslektaşı İlker Görgülü ile aşk yaşamaya başladı.

Sesi ve yorumuyla alkış toplayan Zara, geçtiğimiz gün meslektaşı İlker Görgülü'yü Instagram'dan takip etmiş ve ikili hakkında aşk iddiası ortaya çıkmıştı. Söylentilere sessiz kalan Zara, konserinde Görgülü ile el ele sahneye çıkarak ilişkisini ilan etti. Zara, sevgilisi ile 'Hatıran Yeter' parçasında düet yaptı. Sahneden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Zara Magazin Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title