Şarkıcı Yeliz, Gülşen'i eleştirirken 'Kadın eti bu kadar ucuz mu' diyen Işın Karaca'yı yerden yere vurdu

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Gülşen ve Aleyna Tilki'nin sahne kıyafetleri eleştirirken 10 yaşındaki kızının etkilendiğini söyledi. Karaca'nın "Çocuklarımız var. Böyle kıyafetler mide bulandırıyor" sözleri ise meslektaşı Yeliz'i sinirlendirdi.

"KADIN ETİ BU KADAR UCUZ MU?"

Önceki gün erkek arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülenen Işın Karaca, ünlü isimlerin sahne kıyafetleriyle ilgili "Çocuklarımız var. Böyle kıyafetler mide bulandırıyor. Ben Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'ın öğrencisiyim. Onlardan böyle şeyler görmedik. Örf ve adetlerimizin bilincinde olmamız lazım. O nedenle sahne kıyafetlerinde ayarı iyi tutturmak gerekiyor. Kadın eti bu kadar ucuz mu ya? Bence değil! Ülkemizde kendi torununa cinsel istismarda bulunan insanları görüyoruz. Bu konularda elimiz ve kolumuz bağlı maalesef" dedi.

"NE HADSİZCE BİR SÖYLEM, YAZIKLAR OLSUN"

Işın Karaca'nın gündem olan sözleri kısa sürede tepki çekerken ünlü şarkıcı Yeliz de sessiz kalamadı. Twitter hesabından Işın Karaca'ya seslenen Yeliz, "Her zamanki söz; Kadının en büyük düşmanı kadın... Eminim vücudu su gibi olsaydı, en başta kendi giyerdi. Bu ne saygısızca, hadsizce bir söylem. 'Kadın eti bu kadar ucuz değil' yazıklar olsun. Sanane milletin ne giydiğinden. Bu nasıl haddini aşan bir söz. Sabah sabah kan beynime çıktı. Et kasapta olur Işın Hanım" ifadelerini kullandı.