Şarkıcı Sinan Akçıl İzmir'de kaza yaptı

Şarkıcı Sinan Akçıl, konser için gittiği İzmir'de kazaya neden oldu.

Kaza anı bir yurttaş tarafından görüntülendi. Akçıl'ın bir arkadaşıyla yaya geçidinin ve trafik ışıklarının olmadığı bir yerde yola kontrolsüz atlamasıyla bir sürücü, onlara çarpmamak için aniden frene bastı.

Bunun sonucunda onun arkasındaki bir otomobil, duramayarak öndeki otomobile çarptı. Sinan Akçıl, kazaya aldırış etmeden yolda yürümeye devam ederken sürücülerden biri şarkıcının üzerine yürümeye çalıştı.

O sürücüyü arkadaşı zorla tuttu. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın İzmir'de bir kazaya karıştı. Konser vermek için İzmir'e giden Sinan Akçıl, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Ancak ünlü şarkıcı karşıdan karşıya geçerken kazaya neden oldu ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.

SİNAN AKÇIL'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Kendisine gelen eleştirilere cevap veren Sinan Akçıl, şu açıklamayı yaptı:

"Birkaç tam gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. Kazaya ben sebep olmadım. Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım.

Yürüdüğüm yer konser alanı yani orası konser alan. Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'abi ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. Yarın ofiste buluşulacak.

Mükemmel bir konserdi, teşekkürler İzmir'im. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir."