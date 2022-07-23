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Şarkıcı Nez, konserinde kalça dansı yaparken kendinden geçti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda özel jetinle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden şarkıcı Nez, dün akşam verdiği konserde kalça dansı yaparken kendinden geçti.

"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, dün akşam bir mekanda konser verdi. Şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiren Nez, derin yırtmaç detaylı kıyafetiyle kalça dansı yaptı.

KONSERİNDE DANS ETTİ

Konser maratonuna devam eden Nez, sahnede şarkı söylerken adeta yerinde duramadı. Siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kıyafetini botlarıyla tamamlayan Nez, bir ara kalça dansı yaptı. Dans ederken kendinden geçen şarkıcı, o anlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Şarkıcı Nez, konserinde kalça dansı yaparken kendinden geçti

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFINDA BULUNDU

Geçtiğimiz haftalarda 'Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen' programına konuk olan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri itiraf ederken "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" demişti.

Şarkıcı Nez, konserinde kalça dansı yaparken kendinden geçti

Şarkıcı Nez, konserinde kalça dansı yaparken kendinden geçti

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Ecem Altan
Ecem Altan
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