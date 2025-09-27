Haberler

Şarkıcı Güllü, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şarkıcı Güllü, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Tuzla'da cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene ailesi ve sanatçı arkadaşları katıldı.

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan Gül Tut, Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii'nde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gül Tut, kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un bugün Tuzla'da cenaze töreni düzenlendi. Sultan Birinci Ahmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı. Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter'in de yer aldığı cenaze töreninde oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağlarken kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi. Ülkem'i yakınları ve babası Gürol Gülter teselli etti. Gül Tut'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
