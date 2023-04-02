Şarkıcı Ece Ronay'ın Milli Muharip Uçağı paylaşımı alay konusu oldu

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, TiTok hesabından Milli Muharip Uçağına dair paylaşım yaptı. Takipçileri fenomen ismin bu paylaşımı yapmasına anlam veremedi.

Son dönemde klibinde yer verdiği Mehmet Ali Erbil tarafında tacize uğradığını söyleyen ve ünlü şovmenle mahkemelik olan şarkıcı Ece Ronay, şu sıralar paylaşımlarıyla gündemde.

"BEN ÇOK BEĞENDİM"

Kısa süre önce anne olan aynı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, TikTok hesabından Milli Muharip Uçağıyla ilgili paylaşım yaptı. Ronay, "Ben çok beğendim. Çok havalı değil mi? Pistte aşırı karizmatik duruyor. Çok korkunç görünüyor. Düşmanlarımıza korkunuz bol olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Ece Ronay'ın tuhaf paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı. Birçok kişi Ronay'ın neden böyle bir paylaşım yaptığına anlam veremedi.