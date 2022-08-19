Şarkıcı Aynur Aydın'dan deodorant isyanı

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Aydın vücut temizliğine dikkat etmeyenlere yönelik, "Deodorant kullanın lütfen" diye seslendi.

Özellikle Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Aynur Aydın, zaman zaman Twitter hesabından da dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor. Daha önce sutyenleriyle düet yapması ve sütyen giymek istemediğini belirten tweetleriyle gündeme gelen Aydın yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"LÜTFEN DEODORANT KULLANIN"

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Deodorant kullanın lütfen" ifadelerini kullandı. Aydın'ın paylaşımına takipçilerinden kısa süre içerisinde destekler nitelikte yanıtlar geldi.