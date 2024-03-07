Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba
Oyuncu Salih Bademci, Etiler'de bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, dinlenmek istediğini ancak bir projeyi kabul ettiğini söyledi. Ayrıca şarkı söylemeyi sevdiğini ve gelecekte bir albüm ya da single yapabileceğini belirtti.
Oyuncu Salih Bademci, önceki akşam Etiler'de bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bu sene dinlenmek istiyordum.
Eşim ve çocuklarımla olmak istiyordum ama sadece 4 ay sürdü. Öyle bir proje geldi ki kabul ettim. Biz ünlüler yalancıyız galiba" dedi.
"BİR BAKMIŞSINIZ ALBÜM YAPMIŞIM"
Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Yaptığım projelerde şarkı söylüyorum. Ama bu sadece hobi olarak kalacak. Hobi diyorum ama yarın bir bakmışsınız bir albüm ya da bir single yapmışım" diyerek kahkaha attı.