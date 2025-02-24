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Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz

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Şakir Paşa Ailesi dizisi, ailenin torunlarının mahkemeye başvurması sonucunda yayından kaldırıldı. Dizinin oyuncusu Helin Kandemir, karara tepki olarak 'Çok üzgünüz' ifadesini kullandı.

Şakir Paşa Ailesi dizisi, ailenin torunlarının mahkemeye yaptıkları başvuru sonucunda yayından kaldırıldı. Yalnızca 7 bölüm ekrana gelen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar dizisinin başrollerinden Helin Kandemir alınan karara "Çok üzgünüz" diye tepki verdi.

Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, ailenin hikayesinin çarpıtıldığını söyleyerek dizinin yayından kaldırılması için başvuru yapmıştı. Mahkeme, dizinin yayından kaldırılmasına karar verince Şakir Paşa Ailesi'nin sevenleri ve yapım ekibi yasa boğulmuştu.

"HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

Dizinin oyuncusu Helin Kandemir, alınan karar hakkında "Şuan da bir şey söylemek çok da doğru değil. Hiçbirimizin söylemesi doğru değil sanırım. Hukuk mücadelesi devam ediyor. Bekliyoruz. Ama bir iki günlük aramız olacak" diye konuştu.

Muhabirlerin " Kendi içinizde bir değerlendirme yaptınız mı? sorusuna Kandemir, " Kimse bir şey konuşmadı. Gerçekten görevliler bütün görevlerini yerine getireceklerdir. Üzgünüz tabii ki. Çok güzel bir işimiz var. Hiç nasip olmadı doyasıya izlemek ve çekmek" yanıtını verdi.

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

100 yıl önce yıkılmış bir devleti anlatmanın ne manası var, yıkıldı bitti işte, yaşasın CUMHURİYET !

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme136
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

mardinli ermeni ! yüz yıl önce kim yıktı nasıl yıkıldı anlarsan belki bir devlet daha kurmak zorunda kalmayız ! biz bu topraklara havadan gelmedik gunahıyla sevabıyla osmanlıyız ! ve bugun de Türkiye cumhuriyetiyiz

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıBay Metin:

Ahlak ve edepsiz bir diziyi bu halkın önüne koyanlar ve izin verenler utansın yahu sakir paşa sapık ve edepsiz bize ne niye bütün toplumda bu edepsizliyi bilin ha diyorsunuz now tv kapatın

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Haber YorumlarıÖzgür ÖZDEMİR:

İşiniz gücünüz osmanlıyı karalamak. 100 senedir bi bitmediniz a.q

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Neden üzgünsün iki kuruş para için böyle ahlak dışı dizinin kaldırılmasımı üzdü sizi

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Dizi Dizi değil porno filmi

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Haber Yorumlarısamsun uydu:

anormali normallestirme çabalarınız devam ettikçe nesillerdeki bozulmalar ve aile bütünlüğü diye bir normun kalmadığı bir topluma bu yüzyılda kesinlikle karşılaşacağız.

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Haber YorumlarıVedat Tepe:

diziyi bosverin siz aranızda kayınbaba gelin, abi kardeş birbirinizi ikmeye devam edin. s.erefsizler

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Haber Yorumlarımehmet ay:

niye üzülmüşki dizi yayından kaldırıldı sizin hoşunuza gittiyse devam edin milletin seyretmesi gerekmiyor

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