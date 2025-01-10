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Niran Ünsal'a büyük şok! Müşteriler yuhalayıp salonu terk etti

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'Beyaz Sevda', 'Hayranım', 'Helal Et' ve 'Haktan' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren Niran Ünsal'ın yılbaşı gecesi sahne aldığı mekanla başı dertte... İşletme sahibi, sahneye geç çıktığı ve sarhoş olduğu öne sürülen şarkıcıya 10 milyon TL tazminat davası açacak.

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, konserine yaklaşık 2 saat geç başladığı ve sahneye alkollü çıktığı iddiasıyla 10 milyon TL'lik tazminatla karşı karşıya kaldı.

SAHNEYE GEÇ ÇIKINCA OLANLAR OLDU

Yılbaşı gecesi Ankara'da bir mekanda sahneye çıkmak için 1 milyon TL'ye anlaşan Niran Ünsal'ın, saat 23.00'teki programa geç başlayınca müşteriler tarafından protesto edildiği belirtildi. İşletmecilerin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal'ın, saat 00.41'de sahne aldığı öğrenildi.

Sahneye sarhoş çıktığı söylenen Niran Ünsal'a büyük şok

YUHALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ünsal'ın alkollü olduğu ve şarkı söylerken sigara içtiği de iddia edildi. Şarkıcıyı yuhalayarak protesto eden müşterilerin, gece sona ermeden salonu terk ettiği öne sürüldü.

ÜCRETLERİ İADE ETTİLER

Mekanın sahibi Faysal Akman, Habertürk'e yaptığı açıklamada, müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon TL'lik tazminat davası açacaklarını söyledi.

Niran Ünsal'a büyük şok! Müşteriler yuhalayıp salonu terk etti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

İmamın namaza abdestli gelmesi gibi bir şey olmuş garip yani

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme60
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Haber Yorumlarıali tartan:

Nasıl gelmeli peki imam namaza sen söyle çok bilen

yanıt6
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Haber Yorumlarıhasan:

Sarhoşları eğlendirmek iyi bir meslek olmasa gerek

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıArda Baki:

Buda kendini iyice amy winehouse yaptı sürekli sarhoş

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne sanıyor bunkar kendilerini. Korumalar ,afra tafralar, sanki Abd başkanı

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıMuzaffer Karaman:

sımarım bırı zaten dıkılıde sahnne almıstı bır ton kompleks

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Haber Doğruysa halk haklı söz verilen saate çıkmalısın sahneye trafik yada sağlıkile ilgiliyse bişey diyemem

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Haber YorumlarıMehmet Peksöz:

İyi yapmış mekân sahibi, eğer doğruysa beter olsun şarkıcı

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıSogun Nn:

beter olun

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