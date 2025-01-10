Niran Ünsal'a büyük şok! Müşteriler yuhalayıp salonu terk etti

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, konserine yaklaşık 2 saat geç başladığı ve sahneye alkollü çıktığı iddiasıyla 10 milyon TL'lik tazminatla karşı karşıya kaldı.

SAHNEYE GEÇ ÇIKINCA OLANLAR OLDU

Yılbaşı gecesi Ankara'da bir mekanda sahneye çıkmak için 1 milyon TL'ye anlaşan Niran Ünsal'ın, saat 23.00'teki programa geç başlayınca müşteriler tarafından protesto edildiği belirtildi. İşletmecilerin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal'ın, saat 00.41'de sahne aldığı öğrenildi.

YUHALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ünsal'ın alkollü olduğu ve şarkı söylerken sigara içtiği de iddia edildi. Şarkıcıyı yuhalayarak protesto eden müşterilerin, gece sona ermeden salonu terk ettiği öne sürüldü.

ÜCRETLERİ İADE ETTİLER

Mekanın sahibi Faysal Akman, Habertürk'e yaptığı açıklamada, müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon TL'lik tazminat davası açacaklarını söyledi.