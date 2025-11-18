Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Çelik, konser sırasında yaşadığı talihsiz düşüşü sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, sahne performansına ara vermeden devam etti.

90'LARIN EFSANESİ SEVENLERİYLE BULUŞTU

"Hercai", "Dilberim" ve "Bu Şehirde" gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Çelik, önceki gün sahne aldığı mekânda dinleyicileriyle bir araya geldi. Sanatçı, geçmişten bugüne uzanan kariyerinin hit parçalarıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

SAHNEDE YAŞANAN TALİHSİZ AN

Performansın ilerleyen dakikalarında sahnede beklenmedik bir olay yaşandı. Çelik Erişçi, hareket ettiği sırada ayağının dansçısına takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaşanan kısa süreli aksiliğe rağmen şarkıcı performansına kaldığı yerden devam etti.

"MAGAZİNCİLERDEN ÖNCE BEN YAYINLAYAYIM"

Çelik paylaşımına şu notu düştü, "Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…