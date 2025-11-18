Haberler

Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Çelik, sahne aldığı konserde ayağının dansçısına takılmasıyla yaşadığı düşme anını esprili bir dille sosyal medya hesabından paylaştı. Nostalji dolu bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, talihsiz kazayı mizaha dönüştürerek takipçilerini güldürdü.

  • Çelik Erişçi, konser sırasında sahnede dengesini kaybederek yere düştü.
  • Çelik Erişçi, sahne performansına ara vermeden devam etti.
  • Çelik Erişçi, düşüş anının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Çelik, konser sırasında yaşadığı talihsiz düşüşü sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, sahne performansına ara vermeden devam etti.

90'LARIN EFSANESİ SEVENLERİYLE BULUŞTU

"Hercai", "Dilberim" ve "Bu Şehirde" gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Çelik, önceki gün sahne aldığı mekânda dinleyicileriyle bir araya geldi. Sanatçı, geçmişten bugüne uzanan kariyerinin hit parçalarıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

SAHNEDE YAŞANAN TALİHSİZ AN

Performansın ilerleyen dakikalarında sahnede beklenmedik bir olay yaşandı. Çelik Erişçi, hareket ettiği sırada ayağının dansçısına takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaşanan kısa süreli aksiliğe rağmen şarkıcı performansına kaldığı yerden devam etti.

"MAGAZİNCİLERDEN ÖNCE BEN YAYINLAYAYIM"

Çelik paylaşımına şu notu düştü, "Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.