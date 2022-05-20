Sahnede İlk Kez Roman Havası Oynadı - Haberler

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Sahnede İlk Kez Roman Havası Oynadı

Snob Magazin - Magazin
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Sahnede İlk Kez Roman Havası Oynadı

Başarılı müzisyen Ekin Uzunlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında Pınarhisar'da konser verdi.

Seslendirdiği şarkıları ve kemençesi ile milyonların beğenisini kazanan Ekin Uzunlar, Trakyalı hayranlarına unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

Katılımın hayli yoğun olduğu konserde Uzunlar, sevilen şarkılarının yanı sıra kemençesiyle de müzikseverlere coşkulu dakikalar yaşattı.

Karadeniz müziği ile horon oynayan müzikseverlerin yoğun isteği üzerine Ekin Uzunlar, bir ilki gerçekleştirerek sahnede Roman Havası oynadı. Ekin Uzunlar'ın Roman Havası performansına katılımcılardan yoğun tezahürat ve alkış sesleri yükseldi.

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Bayram, Magazin, Haberler

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