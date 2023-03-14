Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer apar topar hastaneye kaldırıldı
Magazin Haberleri
Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Haluk Bilginer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tansiyon sorunu yaşayan ünlü sanatçının bilincinin açık olduğu belirtildi.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TANSİYON SORUNU YAŞADI
Tedavi altına alınan Haluk Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi. Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BİLGİNER PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer'in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.