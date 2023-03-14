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Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer apar topar hastaneye kaldırıldı

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Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Haluk Bilginer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tansiyon sorunu yaşayan ünlü sanatçının bilincinin açık olduğu belirtildi.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

TANSİYON SORUNU YAŞADI

Tedavi altına alınan Haluk Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi. Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti.

Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BİLGİNER PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer'in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

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