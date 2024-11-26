Sahnede düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
Sahne kıyafetiyle günlerdir gündemden düşmeyen Sibel Can'ın sahnede düştüğü ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sibel Can Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Ankara CSO Ada'da sevenleriyle buluştu. Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dile düşen Sibel Can sahnede zor anlar yaşadı.
2 KİŞİNİN YARDIMIYLA KALKABİLDİ
Sahne kıyafetiyle günlerdir gündemde olan ünlü şarkıcı Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü şarkıcı, performans sırasında dengesini kaybederek düştü. Bir süre yerden kalkamayan ünlü sanatçı, 2 kişinin yardımıyla zor bir şekilde ayağa kalkabildi. Sibel Can daha sonra hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam etti.
İşte Sibel Can'ın sahne kıyafeti;