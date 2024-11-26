Sahnede düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı

Sibel Can Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Ankara CSO Ada'da sevenleriyle buluştu. Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dile düşen Sibel Can sahnede zor anlar yaşadı.

2 KİŞİNİN YARDIMIYLA KALKABİLDİ

Sahne kıyafetiyle günlerdir gündemde olan ünlü şarkıcı Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü şarkıcı, performans sırasında dengesini kaybederek düştü. Bir süre yerden kalkamayan ünlü sanatçı, 2 kişinin yardımıyla zor bir şekilde ayağa kalkabildi. Sibel Can daha sonra hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam etti.

İşte Sibel Can'ın sahne kıyafeti;