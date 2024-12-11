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Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayatın en zorlu yüzüyle bir anda tanışan kardeşler, her ne kadar sevgi dolu bir yuvada büyümüş olsalar da anne ve babalarının onları hayattan uzak tutarak ne kadar büyük bir kötülük yaptıkları gerçeğini anlamaya başlarlar. Bu gerçekle yüzleşmek çocuklar arasında tartışmaları alevlendirir. Duygu'nun yanında çalışarak para kazanmaya çalışan Azize, çok kötü hissedeceği bir olayla karşı karşıya kalır. Azize'yi bulmaya çalışan Yavuz ise, hedefine bir adım daha yaklaşır. Hayatla mücadeleleri son hız devam ederken, yavaş yavaş aşk duygusuyla tanışmanın heyecanını yaşamaya başlarlar. Ancak bu durum yeni çıkmazları da beraberinde getirecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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