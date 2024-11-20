Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e veryansın etti. Ünlü komedyen, Özgür Özel'e dair yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Gökbakar, sosyal medya paylaşımında Özgür Özel için "ana muhalefet minderi" ifadelerini kullanarak, toplumsal muhalefet oluşturma sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

"GÜNDEMLE İLGİLİ BİR TWEET ATIN"

Gökbakar paylaşımını, "Aman şimdi kim toplumsal muhalefeti örgütleyecek mi diyorsunuz? O zaman yaslanın arkanıza ve gündemle ilgili bir tweet atın" diyerek tamamladı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olunca pek çok yorum ve beğeni aldı.