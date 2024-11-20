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Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki

Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
Haberler
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Haberler
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Gündeme dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı. Gökbakar, sosyal medya paylaşımında Özgür Özel için "ana muhalefet minderi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e veryansın etti. Ünlü komedyen, Özgür Özel'e dair yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Gökbakar, sosyal medya paylaşımında Özgür Özel için "ana muhalefet minderi" ifadelerini kullanarak, toplumsal muhalefet oluşturma sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

"GÜNDEMLE İLGİLİ BİR TWEET ATIN"

Gökbakar paylaşımını, "Aman şimdi kim toplumsal muhalefeti örgütleyecek mi diyorsunuz? O zaman yaslanın arkanıza ve gündemle ilgili bir tweet atın" diyerek tamamladı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olunca pek çok yorum ve beğeni aldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Muhalefet etmeyen muhalefet liderimizde oldu

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Reklama ihtiyacı olanlar, ortalığa çıkmaya başladı, yeni bir projesi var sanırım arkadaşın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMuratklctr:

Chp ikdidara gelmemek için her zaman elinden gelen herseyi yapar. Seçmenin chp yi kurtarıcı olarak görmesi çok yanlış. Geçmişte yaptıklarına bakın dediğimi anlarsınız

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıOsman Öner:

İmamoğlu yaveri

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Kaçak yer yapicak galiba. Bakın izleyin illegal bir iş cevirecegi zaman Atatürkçü yada CHP li olup siyasete giriyor ne hikmetse

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Haber YorumlarıJokerAllame:

tek vasfı ayı gibi gegirip otistik filmleri çeken kaçak villa da oturan bir adamsın sen neyin eleştirisi bu

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Dem ile demlenenler Benim Atatürkümün partisi olamaz.

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