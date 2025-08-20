Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü rapçi, "Affetmem", "Sorun Var", "Neyse", "Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Erzurumlularla gece boyunca tek bir ağızdan söyledi.

Sahne enerjisiyle göz dolduran Sagopa Kajmer, "Kültür Yolu Festivali'nde sahnede olmak harika ve heyecanlı" diye konuştu. - ERZURUM