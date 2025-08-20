Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi Sagopa Kajmer, on binlerce hayranıyla buluşarak en sevilen şarkılarını söyledi ve etkinliğe damgasını vurdu.

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü rapçi, "Affetmem", "Sorun Var", "Neyse", "Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Erzurumlularla gece boyunca tek bir ağızdan söyledi.

Sahne enerjisiyle göz dolduran Sagopa Kajmer, "Kültür Yolu Festivali'nde sahnede olmak harika ve heyecanlı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Doğanın kalbinde çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.