Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi Sagopa Kajmer, on binlerce hayranıyla buluşarak en sevilen şarkılarını söyledi ve etkinliğe damgasını vurdu.
Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.
Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.
Ünlü rapçi, "Affetmem", "Sorun Var", "Neyse", "Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Erzurumlularla gece boyunca tek bir ağızdan söyledi.
Sahne enerjisiyle göz dolduran Sagopa Kajmer, "Kültür Yolu Festivali'nde sahnede olmak harika ve heyecanlı" diye konuştu. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin