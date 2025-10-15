Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer'den korkutan paylaşım

Türk müziğinin usta ismi Zerrin Özer, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.

Zerrin Özer, iki yıl önce geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı komplikasyonlar ve kaygı bozukluğu nedeniyle bir dönem Darülaceze Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, son günlerde yeniden rahatsızlandı.

Taburcu olduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdüren sanatçı, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

"KULAKLARIMDAKİ KRİSTALLERİM OYNAMIŞ"

Zerrin Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık durumunu şu sözlerle anlattı, "Zaten başım fırıl fırıldı... Bir de üstüne kulaklarımdaki kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya çalışıyorlar! Hayaaat, hayaat!"