Kanserle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras koronavirüse yakalandı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan şarkıcı Fulden Uras, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi Instagram'dan duyuran Uras, aile üyelerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.

"KAZASIZ BELASIZ ATLATIRIZ UMARIM"

Ünlü şarkıcı, "Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah'tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız." ifadelerini kullandı.

KÖTÜ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Öte yandan daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan 53 yaşındaki Fulden Uras, geçtiğimiz ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Fulden Uras, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat... Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. " ifadelerini kullanmıştı.

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de "assolist" olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

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