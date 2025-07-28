Safiye Soyman Oğlu İçin Anma Töreni Düzenledi

Safiye Soyman Oğlu İçin Anma Töreni Düzenledi
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Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz için Bodrum'da düzenlenen anma programında gözyaşları içinde dualar etti. Oğlunun hayatı boyunca anılacağını belirten Soyman, acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

Sanat dünyasının güçlü sesi Safiye Soyman'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi. Gözyaşları içinde dua eden Soyman, "Oğlum ölmedi, içimde yaşıyor. Yüzüm gülüyor ama içim kan ağlıyor" sözleriyle yürekleri dağladı.

Geçen yıl temmuz ayında Burdur'un Ağlasun ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren MS hastası Harun Akaröz için Bodrum'un Gündoğan Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene annesi Safiye Soyman başta olmak üzere ailesi ve yakın dostları katıldı. Harun Akaröz'ün mezarı başında dualar edilerek, lokma dağıtıldı.

"Bir yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi"

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Safiye Soyman, tören sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tam bir yıl oldu ama ben hala onsuzluğa alışamadım. Sanki dün kaybettim. Oğlum Harun ölmedi, benim içimde yaşıyor. Ben onu hiç saklamadım, hep anlattım, hep yaşattım. Türkiye onun için ağladı. Şimdi onun adına köyüne 100 fidan diktireceğim. O fidanlar büyürken ben de oğlumu yaşatacağım. Bu benim yüreğime su serpiyor ama acımı dindirmiyor."

"Rüyalarıma giriyor, 'Annem ağlamasın' diyor"

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Rüyalarıma giriyor. Bana 'Annem üzülmesin, ağlamasın, sahnene devam et' diyor. O beni izlemeyi çok severdi. Şimdi gökyüzünden seyrediyor biliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yüzümde gülücükler var belki ama içim kor gibi yanıyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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