Sadık Ahmet... BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN EFSANEVİ LİDERİNİ ANLATAN FİLM SETE ÇIKTI!

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı M.Cüneyt Göz tarafından üstlenilen, proje tasarımı Muhammet Usta’ya ait, senaryosu Mert Dikmen imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film yakın tarihin unutulmaz kahramanlarından biri olan Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatacak.