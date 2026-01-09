Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'e bir çocuğun yürüme töreninde yalnızca kurdele kesmesi için 8 milyon 600 bin lira ödendi. Çocuğun yürüme töreni sosyal medyada gündem oldu.
- Burak Özçivit, bir çocuğun yürüme töreninde kurdele kesti.
- Burak Özçivit'in törene katılımı için 200 bin dolar ücret aldığı iddia edildi.
Yoğun hayran ilgisiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit, bu kez farklı bir etkinlikle gündemde. Ünlü oyuncu bir çocuğun "yürüme törenine" katıldı.
BİR KURDELE İÇİN 8.6 MİLYON LİRA
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Özçivit'in yürümeye yeni başlayan bir çocuğun ayaklarındaki bağları temsil eden kurdeleyi kestiği görüldü.
İddialara göre ünlü oyuncu, törene katılımı ve kurdele kesme işlemi karşılığında 200 bin dolar yani yaklaşık 8 milyon 600 bin Türk Lirası ücret aldı.