Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'e bir çocuğun yürüme töreninde yalnızca kurdele kesmesi için 8 milyon 600 bin lira ödendi. Çocuğun yürüme töreni sosyal medyada gündem oldu.

  • Burak Özçivit, bir çocuğun yürüme töreninde kurdele kesti.
  • Burak Özçivit'in törene katılımı için 200 bin dolar ücret aldığı iddia edildi.

Yoğun hayran ilgisiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit, bu kez farklı bir etkinlikle gündemde. Ünlü oyuncu bir çocuğun "yürüme törenine" katıldı.

BİR KURDELE İÇİN 8.6 MİLYON LİRA

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Özçivit'in yürümeye yeni başlayan bir çocuğun ayaklarındaki bağları temsil eden kurdeleyi kestiği görüldü.

İddialara göre ünlü oyuncu, törene katılımı ve kurdele kesme işlemi karşılığında 200 bin dolar yani yaklaşık 8 milyon 600 bin Türk Lirası ücret aldı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Magazin
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Bu çocuk şanslı hem de çok sanşlı Bırak Özçivit aldığı parayı şanssız çocuklara harcarsa mükemmel olur .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

7 yıllık haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

