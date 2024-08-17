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Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncu ölmeden önce verdiği bir röportajda kedilerine iyi bakılmasını ve hayatının film yapılmamasını vasiyet etmişti.

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES'TEN PAYLAŞIM

Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun" yazdı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. Usta oyuncu, ölmeden önce verdiği bir röportajda kedilerine iyi bakılmasını ve hayatını film yapılmamasını vasiyet etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Aydemir Akbaş Aydemir Akbaş Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (15)

Abdullah KARAMAN:

merak etme şimdiden unutuldun bile. kendini Müslüm Gürses sanma.

117
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Sedat Macit:

Allah rahmet eylesin çok değerli Bi çınardi

68
55
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ibrahim Çakır:

aydemir, esas film bundan sonra başlıyor

85
11
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Engin Savaş:

Yıllardır Sana da daltığında toplumun ahlakını ve değerlerini yok eden bozan bu adamların arkasında yine de rahmet okunur mu bilmiyorum?

68
19
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Demir Can:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

55
31
yanıtYanıtla
ALGORİTMA:

İnsan ölür eseri kalır Eşek ölür semeri kalır.Atalarimiz böyle söylemiş

17
5
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Mahmut yıldırım:

Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Şimdi umre zamanı bay aydemir.

6
2
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Osman Köse:

Kolpaçino ahiret

3
0
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Erhan Hakbilen:

hfdjhgh

0
1
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mevlüt Özcerit:

altta yazan yorumları okuduğumda dehşete kapıldım ne zaman bu kadar kötü olduk bir insan ölmüş kim yada ne yapmış önemli mı yada ona rahmet okumak için kararsız kalırmı

0
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Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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