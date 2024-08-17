Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES'TEN PAYLAŞIM

Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun" yazdı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. Usta oyuncu, ölmeden önce verdiği bir röportajda kedilerine iyi bakılmasını ve hayatını film yapılmamasını vasiyet etmişti.