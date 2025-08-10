Sabri Sarıoğlu'nun boşanma süreci ve yasak aşk iddiaları Magazin Bahane masasında

Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanma sürecini ve gündeme yansıyan aldatma iddialarını masaya yatırdı. Programda, çiftin anlaşmalı boşanmasının perde arkası, kürtaj iddialarının arkasındaki belirsizlikler, çocukların durumu ve evlilik sistemine dair yorumlar detaylı şekilde konuşuldu. Ayrıca, Sarıoğlu'nun iddia edilen yasak aşkı, anlaşma gereği ifşa edilmeyen isimler ve gelecekte yeniden başlayabileceği öne sürülen ilişkiler hakkında dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı.

"ÇOCUKLAR BABALARINA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUKLARI YAŞLARDA"

Hakan Solaker, Sabri Sarıoğlu'nun olayın etik olmayan ve yasaklanmış tüm maddelerini yerine getirdiğini öne sürerek anlaşmalı boşanmanın perde arkasında birçok bilinmeyen bulunduğunu belirtti. Gökay Kalaycıoğlu ise kürtaj iddialarına değinerek, bunun hanımefendinin kendi isteği mi yoksa Sarıoğlu'nun iknası sonucu mu gerçekleştiğinin belirsiz olduğunu vurguladı. Yağmur Sarıoğlu'nun, üç çocuğunun babasına ikinci bir şans tanımadığı da konuşulan konular arasındaydı. Solaker, çocukların babalarına en çok ihtiyaç duydukları yaşlarda böyle bir karar alınmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

"SABRİ SARIOĞLU'NUN YASAK AŞKI TEKRAR BAŞLAYABİLİR"

Programda, "Kadının en büyük düşmanı yine kadın oluyor" ifadesiyle, bazı kadınların kıskançlık ve hırsla hareket ettiğine dair yorumlar da yapıldı. Gökay Kalaycıoğlu, evliliklerin 5 yılda bir yenilenen kontratlar gibi olabileceğini, çocukların sorumluluğu eşit paylaşıldığında bu sistemin işleyebileceğini dile getirdi. Ayrıca, ismi gizlenen bir kadının anlaşma gereği ifşa edilmediği, Sabri Sarıoğlu'nun yasak aşkının bitmiş olsa da yeniden başlayabileceği iddiaları da masaya yatırıldı. Hakan Solaker, her şeye rağmen saygı çerçevesinde çocuklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.