Saba Tümer'den yoga mesajı: Gerçek güç akışa güvenmekte

Ekranların sevilen sunucularından Saba Tümer, uzun süredir hayatının önemli bir parçası olan yoga çalışmalarından yeni bir paylaşım yaptı. Yaklaşık 8 yıldır yoga yapan Tümer, bir süredir bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıyordu.

Bahçesinde gerçekleştirdiği ileri seviye yoga hareketlerini takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, bu kez yaptığı pozlardan çok verdiği mesajla gündeme geldi. Esnekliğin yalnızca fiziksel bir özellik olmadığını belirten Tümer, bunun aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir kabul süreci olduğunu ifade etti.

Hayata karşı direnmek yerine uyum sağlamanın önemine dikkat çeken Tümer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Esneklik, kontrol edemediğin şeylerle savaşmak yerine kendi iç huzurunu korumayı seçmektir. Çünkü bazen güçlü olmak, direnmekte değil; gerektiğinde akışa güvenip kendine sadık kalabilmektedir."

Saba Tümer'in yoga paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, ünlü sunucunun verdiği mesaj da beğeni topladı. Uzun süredir yoga yapan Tümer, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu alandaki ilgisini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com