Saba Tümer'in Yeni Mesleği Şaşırttı

İZMİR (Snob Magazin) - İzmir'de başlayan şöhret yolculuğunun, kendisini hiç değiştirmediğini, cemiyet ve sanat dünyasında çok sevilmesinin sırrını açıklayan Saba Tümer, "Tamamen kendin olmak… Doğal, içten ve samimi olmak. Bende suni bir şey yok. Yapamam zaten" dedi.

"ŞİFA DAĞITIYORUM"

'Bayan Kahkaha' olarak tanınmanın çok güzel bir şey olduğunu belirten ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum."

"TEKLİFLERE SICAK BAKIYORUM"

Sunuculuk dışında bir dönem tiyatro sahnesinde oyunculuk yaptığını, tekliflere de sıcak baktığını söyleyen Saba Tümer "Oyunculuk çok güzel… Dram yapamam ama eğlenceli bir sitcom olursa seve seve kabul ederim." ifadesini kullandı.

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 tarihinde, Alsancak, İzmir'de dünyaya geldi. Türk sunucu ve gazeteci. 1995 yılında annesini kaybetti. Orta dereceli eğitimini Özel İzmir Fatih Lisesi'nde aldıktan sonra, Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü tercih etti.

Saba Tümer bugüne kadar NTV, Show TV, SkyTürk, Habertürk ve Star TV başta olmak üzere çok sayıda kanalda çeşitli programlar sundu.