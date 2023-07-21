Saadettin Saran, denizin ortasında bozulan botunu yüzerek karaya çekti

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, botuyla denize açıldığı esnada talihsiz bir olay yaşadı. Denizin ortasında botu arıza yapan ünlü isim, harekete geçti ve botu iple kendisine bağlayarak yüzerek karaya çekti.

Kariyerinin yanı sıra adı Birce Akalay ve Emina Jahovic gibi isimlerle aşk dedikodularına karışan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, bu sefer de tatilde yaşadığı olayla gündeme geldi. Denizin ortasında botu bozulan Saran, yüzerek botu karaya çıkardı.

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58 yaşındaki Saran, denizin ortasında mahsur kalınca botu kendisine bağlayarak yüzerek karaya çekti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Saran, "Kurda neden boynun kalın demişler 'işimi kendim görürüm ondan' demiş" notunu düştü. Beslenmesine ve sporuna özen gösteren 58 yaşındaki Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde spor salonunda paylaşım yaparak karnındaki baklavaları göstermişti.