Runway Model Universe Güzellik Yarışması Türkiye'de düzenleniyor

TÜRKİYE'de, Cumhuriyetin 100. yılında ilk kez düzenlenecek olan Runway Model Universe Güzellik Yarışması'nda 35 ülkeden gelen 20 kadın ve 20 erkek model ülkeleri için yarışacak. Modeller yarışmaya ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle katılarak, dereceye girmek için yarışacak. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu ile Hürriyet Gazetesi yazrı Fulya Soybaş da bulunuyor.

İlki Filipinler'de düzenlenen Runway Model Universe Güzellik Yarışması, Cumhuriyetin 100. yılında Runway Model Universe Vakfı tarafından Türkiye'de düzenlenecek. 35 ülkeden 20 kadın ve 20 erkek modelin katıldığı yarışmanın finali 14 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak. Ülkelerini temsil edecek yarışmacılar Pendik'teki bir otelde yarışma öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Yarışmanın jüri üyeleri arasında, Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş, sanatçı Devrim Erbil, Show Haber Genel Yayın yönetmeni Rıdvan Bıyık, Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu Regina Maria Cordeiro, Filipinler Konsolosu H.E Shirlyn Manaquil, GQ Dergisi Yazıişleri Müdürü Özgür Atanur, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Vardar ve yapımcı Mustafa Topaloğlu da yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise, Canan Tuğaner üstleniyor.

"BURADA BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olan yarışmacı İdil Karakuş ise, "Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 22 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır profesyonel olarak modellik yapıyorum. Aynı zamanda tekvando antrenörüyüm. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu organizasyonda bulunmak gerçekten gurur verici. Burada bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buraya katılmak için birçok elemeden geçiyoruz. Öncesinde farklı yarışmalarda dereceye girmek gerekiyor. O yüzden kendimi burada çok mutlu hissediyorum ve çok heyecanlıyım aynı zamanda. Umarım iyi olan kazanır" diye konuştu.

"YARIŞMAYI TÜRKİYE'DE YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Yarışma hakkında konuşan tasarımcı ve eğitmen Ronald Rohan Legaspi ise, "Biz bu sene Türkiyeyi seçtik. Bu sene, Cumhuriyetin 100. yılındayız. O yüzden mutluyuz yarışmayı Türkiye'de yaptığımız için. Mutluyuz, Türkiye için, dünya için, barış için. Tasarımcı olarak bir kıyafet koleksiyonu hazırladım. Çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu. Filipinler adına yarışmaya katılacak olan model, "Tabii ki çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da biraz stresliyim. Bu benim katıldığım ilk model yarışması. Kesinlikle hem heyecanlı hem de stresliyim " dedi.

GELENEKSEL KIYAFETLERİYLE YARIŞMAYA KATILIYORLAR

Yarışmada jüri üyeliği yapacak Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş ise, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir yarışmanın Türkiye'de yapılıyor olmasından büyük gurur duydum. Sadece dış güzellik değil, bilgi, birikim ve tecrübenin ne kadar önemli olduğunun ortaya konacağı, kültürler arası diyaloğun, bağdaşmanın, özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden gündeme geleceği için çok memnunum. 35 ülkeden genç hanımlar ve genç erkekler var bu yarışmada. Jüri üyesi olduğum için çok heyecanlıyım. Tabii ki benim favorim Türkiye" dedi. Filipinli kadın yarışmacı ise, üzerindeki geleneksel kostümün adının İgorot olduğunu ve geleneksel kıyafetin kadınların savaştaki cesaretini sembolize ettiğini dile getirdi. Yarışmaya Gürcistan adına katılan erkek model ise, giydiği kostümün 9. yüzyıla ait Çoha adı verilen bir kostüm olduğunu ve bu kostümün düğün gibi geleneksel törenlerde giyildiğini belirtti.