RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam yayınlanacak

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci sonrası ise dizi bu akşam ekrana gelecek.

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti için geçtiğimiz günlerde Show TV'nin avukatları, mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise dizinin bu hafta olup olmadığını merak ediyordu.

MAHKEME İTİRAZ TALEBİNİ DEĞERLENDİRDİ

Televizyon tarihinde daha önce hiç uygulanmamış olan bu cezaya karşı kanalın avukatları devreye girdi. Show TV avukatları pazartesi sabahı itiraz hakkını kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yüksek mahkeme itiraz talebini değerlendirdi.

DİZİ YAYINLANACAK

Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi. Uzayan karar süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacağı öğrenildi.