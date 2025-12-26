Haberler

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RTÜK'ün kadın onurunu zedeleyici içerikler gerekçesiyle ceza verdiği Kısmetse Olur'da bir çiftin kameralar yokmuş gibi düşünerek yakınlaştığı sosyal medyada gündem oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önceki gün "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında kadın onurunu zedeleyici içerikler yer aldığı gerekçesiyle programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

KARARA GEREKÇE: KADINLAR META GİBİ SUNULDU

RTÜK'ün kararında, programda kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak nesne ya da meta gibi kullanıldığı, kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, duygusal durumlarının reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü ve erkekler arası rekabette "ödül" ya da "sebep" konumuna indirgendikleri değerlendirmesine yer verildi.

KAMERA YOKMUŞ GİBİ DAVRANDILAR

RTÜK kararının yankıları sürerken yarışmadan paylaşılan başka bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde programdaki bir çiftin, kameralar yokmuş gibi davranarak yakınlaştığı anlar kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar bu tür sahnelerin yayına verilmesini eleştirirken, bazıları ise program formatının bu tür içerikleri zaten barındırdığını savundu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

her gün metrobüs ve metrolarda olan şeyler.. önce buralara bir el atın..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Programin adini degistirin... "Kismetse Yapistiracam" deyin...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Allah islah etsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri