RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önceki gün "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında kadın onurunu zedeleyici içerikler yer aldığı gerekçesiyle programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

KARARA GEREKÇE: KADINLAR META GİBİ SUNULDU

RTÜK'ün kararında, programda kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak nesne ya da meta gibi kullanıldığı, kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, duygusal durumlarının reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü ve erkekler arası rekabette "ödül" ya da "sebep" konumuna indirgendikleri değerlendirmesine yer verildi.

KAMERA YOKMUŞ GİBİ DAVRANDILAR

RTÜK kararının yankıları sürerken yarışmadan paylaşılan başka bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde programdaki bir çiftin, kameralar yokmuş gibi davranarak yakınlaştığı anlar kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar bu tür sahnelerin yayına verilmesini eleştirirken, bazıları ise program formatının bu tür içerikleri zaten barındırdığını savundu.