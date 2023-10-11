Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olacak
- Güncelleme:
Magazin Haberleri
Bir süredir Safranbolu Belediye Başkanı olmak için çalışmalar yapan sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Hakan Peker'e rozetini Meclis'teki grup toplantısında Meral Akşener taktı.
Sanat kariyerinin yanı sıra Safranbolu Belediye Başkanı olmak için çalışmalar yapan sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Hakan Peker'e rozetini Meclis'teki grup toplantısında Meral Akşener taktı.