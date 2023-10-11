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Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olacak

Bir süredir Safranbolu Belediye Başkanı olmak için çalışmalar yapan sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Hakan Peker'e rozetini Meclis'teki grup toplantısında Meral Akşener taktı.