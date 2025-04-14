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Roman Müziğinin Sevilen İsimlerinden Balık Ayhan Yoğun Bakıma Alındı

Roman Müziğinin Sevilen İsimlerinden Balık Ayhan Yoğun Bakıma Alındı
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Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım servisine alındı. Ünlü sanatçının kızı, doktorların durumu hakkında bilgilendireceğini ve umutlu olduklarını belirtti.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor. Ayhan Küçükboyacı'nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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