Rıza Kocaoğlu... KİMSE YOKKEN ÖPEYİM DEDİ YAKALANDI!
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Oyuncu Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt'un doğum günü partisine yeni sevgilisi Selin Işık'la beraber katıldı. Kocaoğlu, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.
Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık aşkı tam gaz devam ediyor. Kocaoğlu, Umut Kurt'un doğum günü partisine yeni sevgilisi Selin Işık'la beraber katıldı
DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER
Tv100'ün haberine göre Kocaoğlu, ikili mekanda dudak dudağa görüntülendi.
Mekandan çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu ile Selin Işık gider ayak son bir kez romantik anlar yaşadı.
Kocaoğlu ile Işık dışarı el ele çıktı.
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