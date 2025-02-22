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Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı

Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı
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Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları, yeni bir dizi olan 'Kara Kış'ın kadrosuna katıldı. Bu durum, Yalı Çapkını'nın uzun süredir konuşulan final iddialarını güçlendirdi.

Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları, tabii'nin "Kara Kış" dizisinde rol alacak. Ünlü oyuncunun yeni bir dizide rol alması, Yalı Çapkını hakkında uzun süredir konuşulan final iddialarını güçlendirdi.

YALI ÇAPKINI BİTİYOR MU?

tabii'nin mart başında sete çıkacak olan"Kara Kış" dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Diren Polatoğulları katıldı. Diren Polatoğulları'nın başka bir diziyle anlaşması, Yalı Çapkını'nın uzun süredir konuşulan finali hakkındaki iddialarını güçlendirdi.

Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Yalı Çapkını final mi yapıyor?

ERZİNCAN DEPREMİNİ KONU ALIYOR

"Kara Kış" dizisi 7 Aralık 1939'da meydana gelen Erzincan depreminde yaşanan çok etkileyici bir hikâyeyi konu alıyor. Aldığı kararla cumhuriyet tarihimize geçen Savcı İzzet Akçal'ın unutulmaz hikâyesini anlatan, Meriç Demiray ve S.Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dizi, mart ayında Erzurum ve İstanbul'da çekilecek.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

rezilce bir dizi

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

zaten final kararı aldı be kardeşim siz nasıl habercisiniz. ben Catering hizmeti veriyorum bayramda son

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