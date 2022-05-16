Resul Dindar 19 Mayıs'ta Boyabatlılarla buluşacak - Haberler

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Resul Dindar 19 Mayıs'ta Boyabatlılarla buluşacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Resul Dindar 19 Mayıs'ta Boyabatlılarla buluşacak

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar, 19 Mayıs'ta Sinop'un Boyabat ilçesinde konser verecek.

BOYABAT, SİNOP (İHA) - Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar, 19 Mayıs'ta Sinop'un Boyabat ilçesinde konser verecek.

Boyabat Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın tüm Boyabatlılara armağanı, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar ; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Boyabat'ta sahneye çıkacak.

19 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Boyabat Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek konserde Resul Dindar sevilen parçalarını Boyabatlılar için seslendirecek.

Meydanda ilk etkinlik

Bu konser ayrıca Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın ilk göz ağısı projesi olan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Resul Dindar, Karadeniz, Boyabat, Mayıs, Magazin, Haberler

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