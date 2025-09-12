'Resmi hizmete mahsustur' kartı Şevval Şahin'in iş hayatına darbe vurdu

Güzellik tacını aldığı günden bu yana özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, bu kez iş dünyasına adım attığı sırada büyük bir darbe aldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği araçla bir mekandan çıkarken görüntülenen Şahin'in, içinde bulunduğu aracın camındaki "resmi hizmete mahsustur" ibaresi dikkatlerden kaçmadı.

Kısa süre içinde ortaya çıkan gerçek, büyük yankı uyandırdı. Araç sahibi Burak Ateş hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayın gölgesi ise en çok Şevval Şahin'e düştü.

Çünkü Şahin, ilk kez iş hayatına atılarak kurduğu giyim markasının lansmanını yapmaya hazırlanıyordu. Sabah'ın haberine göre, günlerdir hazırlık yapan ve birçok ünlü dostunu davet eden genç modelin hevesi kursağında kaldı. Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu ancak net bir tarih paylaşmadı.

Magazin kulislerinde, "Bu lansman bir daha hiç yapılmayacak" iddiaları dolaşırken, Şahin'in marka girişimini sevgilisi Ateş'in desteğiyle başlattığı biliniyor. Bu nedenle yaşanan skandal, Şevval Şahin'in moda sektörüne adım atma hayalini de rafa kaldırabilir yorumlarını beraberinde getirdi.