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Renkli Klibi Gündem Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Renkli Klibi Gündem Oldu

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Burcu Aslan, 'Beş Para Etmez' isimli yeni şarkısının rengarenk klibi ile izleyenlere yaz sıcaklığını yaşatıyor. İşte detaylar...

Söz ve müziği kendisine ait olan Beş Para Etmez şarkısını, şarkının düzenlemesine de imzasını atan Burakcan Güneren yönetmenliğinde kliplendiren Burcu Aslan, rengarenk kıyafetler ve koreografisini kendi yaptığı dans sahneleri ile beğeni topladı. Klipte Burcu Aslan'a 9 kadın dansçı eşlik etti.

Klibin yaratıcı yönetmenliğini de üstlenen Burcu Aslan'ın yeni klibinin prodüksiyonu ise Aytaç İnan tarafından gerçekleştirildi.

Elif Töngel imzalı kostümleri ile de ilgi gören klip, Sarıyer'de 1 günde çekildi.

Burcu Aslan'ın yeni klibi Beş Para Etmez, Bcg Production etiketiyle tüm platformlarda yayında.

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