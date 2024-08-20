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Reha Muhtar'ın geçirdiği kazanın perde arkası! Ortadan kaybolan oğluyla ilgili bir iddia var

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Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı. Entübe edilen ünlü sunucunun o gece eve sarhoş geldiği ve dengesini kaybederek merdivenlerden düştüğü öğrenildi. Muhtar'ın olay sonrası ortadan kaybolan oğlunun da üvey kızı Ayşe Nazlı tarafından hastaneden götürüldüğü öne sürüldü.

Haberler.com / Özel Haber: Bir dönemin en çok izlenen haber programlarına imza atan ünlü spiker Reha Muhtar, Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Peki durumu ciddiyetini koruyan ünlü sunucu o gece neler yaşadı, ortadan kaybolan oğlu nerede? Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI

O gece aslında Reha Muhtar için güzel başlamıştı. 2009 yılında Deniz Uğur'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Poyraz'la birlikte bir restorana giden Reha Muhtar, burada alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu.

DİREKSİYONA DA SARHOŞ GEÇTİ

Oğlunun uyarılarına rağmen alkol almaya devam eden ünlü sunucu, üstelik bu şekilde direksiyon başına geçerek hem kendi hayatını hem de oğlunun hayatını tehlikeye attı. Sarıyer'deki evine gelen Muhtar, uyumaya gittiği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Muhtar'ın bilincinin kapandığı öğrenildi.

Reha Muhtar'ın geçirdiği kazanın perde arkası! Ortadan kaybolan oğluyla ilgili bir iddia var

OĞLU NEREDE?

Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Uğur, olay sırasında Reha Muhtar'la birlikte olan oğluna ulaşamadığını belirterek "Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi. Bu gelişme sonrası herkes "Poyraz'a ne oldu?" sorusunu sormaya başladı. İddiaya göre; kaza sonrası babasıyla birlikte hastaneye giden Poyraz, olayı haber alarak gelen Reha Muhtar ile Nilüfer'in evlatlık kızı Ayşe Nazlı ile hastaneden ayrıldı. Poyraz'ın annesinin telefonlarını neden açmadığı ise bilinmiyor.

"BABAM YÜZÜNDEN 10 YAŞINDA ALKOLİK OLDUM"

Reha Muhtar'ın kızı, daha önce sosyal medyada yayınlanan bir videosunda "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin. Ben bunu hak etmiyorum, bunu kötü bir insan bile hak etmiyor. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum. Kollarım kanaya kanaya okula gidiyordum. Babam iyi bir baba olsaydı bunları görürdü. Fark ettiği zamanda hiçbir şey yapmadı. Bir de beni dövdü" iddialarında bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Reha Muhtar Reha Muhtar Ayşe Nazlı 3-sayfa Televizyon 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

özen66:

nasıl yaşarsan öyle ölürsün

152
2
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Alparslan Türkdoğan:

AHMET KAYA diyorum, anlayan anladı

78
27
yanıtYanıtla
ATAKAN YILDIRIM:

bunu cocuk yazmamış; annesi yazmış

64
19
yanıtYanıtla
Muzaffer Çulha:

aynı....booooğuuun suyu...

44
9
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Ali Tokgönül:

Şuna bakın . Ciğerlerimiz yanıyor yapılan haberlere bakın . Yaaa . silmişim Reha Muhtarı (kalbimden )

32
12
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Hikmet Bal:

adam murdar gidecek

32
8
yanıtYanıtla
Ahmet Legolas:

Su testisi su yolunda kırılır yeğeeeennn

25
2
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Ewindar Değirmen:

herkes hakettiğini bulurmuş zamanın az yalan dolan haberler yapmadı şu testi şu yolunda kırılır keko devamke

19
0
yanıtYanıtla
Zlatan:

Oda doğru ya

8
1
yanıtYanıtla
Salihmir:

Allah rahmetinden esirgesin

2
2
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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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