Reha Muhtar'ın Babası Cemal Muhtar Hayatını Kaybetti

Haber spikeri ve gazeteci Reha Muhtar'ın 93 yaşındaki babası Cemal Muhtar, yoğun bakımda tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Reha Muhtar, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün ise babasını son yolculuğuna uğurladı.

haber spikeri ve gazeteci Reha Muhtar, bir süreden beri yoğun bakımda tedavi altında tutulan babası Cemal Muhtar'ı iki gün önce, 93 yaşında kaybetti.

Muhtar acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Reha Muhtar, bugün ise babasını son yolculuğuna uğurladı.