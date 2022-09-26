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Reha Muhtar... ESKİ EŞE TAZMİNAT DAVASI!

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Reha Muhtar... ESKİ EŞE TAZMİNAT DAVASI!

Reha Muhtar, hakkındaki şiddet iddialarıyla ilgili, Türktime Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla'ya konuştu.

Aile içi şiddet tartışmaların odağındaki Muhtar, canlı yayınlarda kendisine yönelik yaptığı hakaret, iftira ve aşağılamalar nedeniyle eski eşi Deniz Uğur'a 60 bin TL tazminat davası açacağını belirtti.

Muhtar, "Bu zamana kadar benimle uğraşanlar şimdi beni tamamen yok etmek istiyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

"TALAT ATİLLA DUYURDU"

Muhtar'ın açıklamasını, Türktime Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla Twitter'dan duyurdu.

Reha Muhtar... ESKİ EŞE TAZMİNAT DAVASI!

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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