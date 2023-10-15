Recep İvedik Kara Ambar Kuru Fasulye Satışa Çıktı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik filmlerinde meşhur ettiği Kuru Ambar fasulyesi internet alışveriş sitelerinde ve marketler de satışa sunuldu. Recep İvedik'in fotoğrafının olduğu kuru fasulye konserveler 69.90 TL'den satışa çıkarılırken, markaya yoğun talep olduğu da öğrenildi.

Konserve Kuru Fasulye - Recep İvedik Kara Ambar Kamyoncular Derneği 400gr olarak hem internetten hem de marketlerde satılmaya başlandı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın özel haberine göre Recep İvedik'in Kara Ambar kuru fasulyeleri marketlerde satılmaya başlandı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik filmlerinde meşhur ettiği Kuru Ambar fasulyesi internet alışveriş sitelerinde ve marketler de satışa sunuldu. Recep İvedik'in fotoğrafının olduğu kuru fasulye konserveler 69.90 TL'den satışa çıkarılırken, markaya yoğun talep olduğu da öğrenildi.