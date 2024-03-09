Rapçi Kolera evlilikle ilgili düşüncelerini paylaştı: Evlilik sahte bir şey, evlenmeyi düşünmüyorum

Kolera lakaplı rapçi Esen Güler Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Sosyal medyadan gelen 'Evlenmeyi düşünüyor mu?' sorusuna cevap veren Kolera, " Evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü sahte bir şey aslında bakarsan evlilik. Sevi, aşk öldüğü zaman sahtekarlık kalıyor geriye. Etrafıma baktığım zaman kimse kimseye aşık değil. Sadece o sahtekarlığı sürdürüyorlar. Evlenmesen de sevgi devam eden bir şey. Evlilik kadınları maddi açıdan koruyan bir şey. Bir sevgiyi, aşkı yaşamak için illa imza atmaya gerek yok ki. Evlenmeyi düşünmüyorum, aşk yaşamıyorum." dedi.