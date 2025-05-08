Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı

Son olarak Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Rabia Soytürk, bir süredir ekranlardan uzak. Oyuncu, katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "En kötü partneriniz kimdi?" sorusuna temkinli başlayan Soytürk, bazı isimleri överken bir ismi dışarıda bıraktı. "En kötü demeyeyim ama hepsiyle iyi anlaştım. Emre'yi, İsmail'i, Burak'ı çok sevdim" diyen Soytürk'e, "Bu üç ismi söylediniz, bir kişi dışarıda kaldı" şeklinde karşılık verildi. Bunun üzerine genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Kötülük olarak değerlendirmem ama haz etmediğim biri vardı."

CESUR İTİRAF

Muhabirin, söz konusu ismin Duy Beni dizisindeki partneri Caner Topçu olup olmadığını sorması üzerine Soytürk, net bir yanıt vermekten kaçınmadan şöyle dedi: "Olabilir. Herkesin herkesi sevmesi gerekmiyor. Sevdiğim isimleri açıkça söylüyorsam, sevmediklerimi de söylemekten çekinmem."

SET GERİLİMLERİ GÜNDEMDEYDİ

Rabia Soytürk ve Caner Topçu, Duy Beni dizisinde başrolü paylaşmıştı. Yayın döneminde sette sorun yaşandığına dair iddialar kamuoyuna yansımamış, ancak kulislerde ikili arasında anlaşmazlık olduğu yönünde söylentiler dolaşmıştı. Soytürk'ün son açıklamaları, bu iddiaları yeniden gündeme getirdi.